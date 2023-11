Kreisarchiv Sömmerda für zwei Wochen dicht

Sömmerda. Auch die telefonische Erreichbarkeit ist eingeschränkt, Anfragen sind aber per E-Mail möglich.

Wer im Kreisarchiv Sömmerda in der Rheinmetallstraße 9 etwas zu erledigen hat, sollte das noch in dieser Woche tun oder muss sich etwas länger gedulden, denn vom 6. bis 17. November 2023 ist das Kreisarchiv für den Besucherverkehr geschlossen.

Wie das Landratsamt weiter informiert, erfolgt in diesem Zeitraum eine Umstellung des EDV-Systems. Zugleich nutzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Gelegenheit zur technischen Aufarbeitung und Umlagerung von Unterlagen.

Eine telefonische Erreichbarkeit des Kreisarchiv-Teams sei in dieser Zeit nur eingeschränkt gegeben. Es wird darum gebeten, Anfragen per E-Mail an kreisarchiv@lra-soemmerda.de zu richten.