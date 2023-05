Im Landratsamt Sömmerda in der Bahnhofstraße tritt am 10. Mai der Kreisausschuss zusammen.

Landkreis. Entscheidung fällt am 10. Mai.

Die Kommunalwahl 2024 wirft ihre Schatten voraus. In der Kreisausschusssitzung am 10. Mai steht die Bestellung des Kreiswahlleiters und dessen Stellvertreters im nichtöffentlichen Teil an.

Öffentlich wird ab 15 Uhr im Landratsamt Sömmerda über Zuschüsse zur Sanierung der Kegelbahnen in Rudersdorf und Schloßvippach, an den SV Sömmerda zum Erwerb von Rennrädern und an den Kanu-Club Sömmerda zur Heizungserneuerung im Vereinsheim entschieden.