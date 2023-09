Kreistag tagt in Sömmerda: Finanzspritze für Feuerwehren

Der Kreistag tagt am 28. September im Volkshaus in Sömmerda.

Sömmerda. Zuschüsse für zwei Freiwillige Feuerwehren im Landkreis Sömmerda stehen auf der Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung.

Am Donnerstag, 28. September, kommt der Kreistag zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Gleich zweimal tauchen auf der Tagesordnung Förderung des Brandschutzes im Landkreis Sömmerda auf. So soll die Freiwillige Feuerwehr Elxleben einen Zuschuss für Investitionen erhalten. Konkret geht es um eine Drehleiter mit Korb. Ebenfalls um eine Finanzspritze geht es für die Freiwillige Feuerwehr Kölleda. Auch hier geht es um einen Zuschuss für eine Drehleiter mit Korb. Die Jahresrechnung 2022 des Landkreises Sömmerda mit der Entlastung des Landrates und der Beigeordneten ist ebenso ein Thema, wie die Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung. Die Sitzung beginnt um 15 Uhr im Volkshaus in der Weißenseer Straße in Sömmerda.