Kreisverwaltung Sömmerda kündigt höhere Umlage an

Landkreis. Der Etat für 2024 wird gerade von der Verwaltung erstellt. Von Städten und Gemeinden möchte das Landratsamt mehr Geld verlangen.

Der Haushalt des Landkreises für das kommende Jahr soll im September in den Kreistag zur Beratung eingebracht werden, kündigte Landrat Harald Henning (CDU) an. Die Verwaltung arbeite gerade an dem Entwurf. Um eine Erhöhung der Kreisumlage werde man nicht herumkommen, sie werde aber moderat ausfallen, so Henning. Man müsse schauen, was man sich noch leisten könne. Ziel sei es, den Haushalt 20024 noch in diesem Jahr zu beschließen.