Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreuzchor-Absolventen verzaubern in der Georgskirche

Einer schönen Tradition folgend haben Kirchgemeinde und Kuratorium „Sankt Georg“ für den Vorabend des 4. Advents wieder ein Konzert in der barocken Kirche organisiert. Kuratoriumsvorsitzender (und Bürgermeister) Torsten Köther freut es, dass mit dem Ensemble „Vocal HeARTS“ wieder ehemalige Mitglieder des Dresdner Kreuzchores in Großneuhausen gastieren. Bereits 2014 und 2016 konnten die Großneuhausener die Absolventen des berühmten Chores in ihrer Kirche begrüßen. „Wir sind gespannt auf ein wunderbares Konzert und möchten im Anschluss den Abend mit gemütlichem Beisammensein an der Feuerschale ausklingen lassen“, blickt Köther voraus.

21. Dezember, 17 Uhr, Konzert in der Georgskirche Großneuhausen