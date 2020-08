Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kriminelles aus der Heimat

Ich liebe Krimis - das ist kein Geheimnis. Deshalb schnappte ich mir als Sommerlektüre mal etwas Kriminelles aus meiner Heimatstadt. „Thüringentod“ von Julia Bruns handelt vom im vergangenen Jahr stattgefunden Thüringentag in Sömmerda. Gern erinnere ich mich an dieses Wochenende zurück. In diesem Krimi geht der Thüringentag jedoch nicht sonderlich gut aus. Nahe der Unstrut wird eine tote Frau aufgefunden, welche nach dreißig Jahren erstmals an diesem Wochenende in ihre Heimat zurückkehrte. Dieser Mord schreit also förmlich nach einem Geheimnis, welches gelüftet werden will. Das herrlich amüsante Ermittlerpaar habe ich sofort ins Herz geschlossen, beim Erkennen von Sömmerdaer Details schmunzeln können und bei der Auflösung des spannenden Krimis mitgefiebert.

