Kugel-Kauf hilft der Tafel in Sömmerda

Sömmerda. Der Förderverein der Bibliothek startet eine Spendenaktion, die einen hübsch geschmückten Baum und Freude in Familien bewirken kann.

Weihnachtsbaumkugeln für den guten Zweck am Baum im Innenhof des Dreyse-Hauses, das ist in der Stadt- und Kreisbibliothek in Sömmerda schon zu einer kleinen Tradition geworden. Auch in diesem Jahr hat der Förderverein der Bibliothek diese Spendenaktion vorbereitet. Die Einnahmen gehen diesmal an die vom Verein Netzwerk Regenbogen betriebene Tafel in Sömmerda, wie die Bibliothek informierte.

Seit dem 1. Dezember steht die Kiste mit den Kugeln am Tresen der Bibliothek im Dreyse-Haus und weist mit einem Schild auf die Aktion hin. Wer sich an diesem kleinen „Weihnachtswunder“ in Sömmerda beteiligen möchte, kann eine oder mehrere Kugeln kaufen und damit den Weihnachtsbaum im Innenhof schmücken. Der Erlös geht an Kinder und Familien, die sich über Lebensmittel zum Weihnachtsfest von Herzen freuen, so Bibliotheksleiterin Anne Schmidt.

Zu den ersten, die sich am Freitag an der Spendenaktion beteiligten, gehörte die neue Fördervereinsvorsitzende Lena Kob. Bis zum 22. Dezember können noch Weihnachtsbaumkugeln gekauft werden. Jeder so viele wie er möchte. Einen Festpreis gibt es für den Baumschmuck nicht, jeder gibt, was er geben mag und entbehren kann.