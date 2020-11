Kunstweihnachtsmarkt im Sömmerdaer Dreyse-Haus ist abgesagt

Der Kunstweihnachtsmarkt im Dreyse-Haus in Sömmerda fällt aus. Wie das Bibliotheksteam informiert, ist unter den „aktuellen und auch im Dezember zu erwartenden Auflagen durch die Corona- Pandemie“ keine sichere Umsetzung des Konzeptes möglich. Die betroffenen Aussteller wurden darüber bereits in der vergangenen Woche schriftlich informiert. Üblicherweise am 3. Advent jeden Jahres bot der Kunstweihnachtsmarkt die Möglichkeit, ganz besondere handgemachte Weihnachtsgeschenke und Deko-Artikel zu ergattern.

Nach der Schließung der Sonntage im November bietet die Bibliothek im Dezember jedoch noch einmal zwei geöffnete Sonntage am 6. und am 13.12. an. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr können Medien ausgeliehen, zurückgegeben und vorbestellt werden.