Unbekannte stahlen die Infotafeln am Zeitreiseweg. (Archivfoto)

Kupfertafeln am Zeitreiseweg gestohlen

Stödten. Unbekannte haben am Zeitreiseweg am Leubinger Fürstenhügel die Infotafeln gestohlen.

Vorbei am Leubinger Fürstenhügel führt der Zeitreiseweg. Statt Ausflüglern und Wanderern trieben sich allerdings Diebe am Wochenende zwischen dem Fürstenhügel und Stödten herum. Wie die Polizei am Montag informierte, stahlen sie sechs Kupfertafeln mit individuellen Fräsungen. Der Wert der Beute belaufe sich auf 5000 Euro.