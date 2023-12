Kurznachrichten aus dem Landkreis Sömmerda

Der Ratskeller in Sömmerda bleibt länger geschlossen als geplant. Hier gibt es Nachrichten aus der Region kurz und knapp.

Ratskeller in Sömmerda öffnet erst im Frühjahr wieder

Die Wiedereröffnung des Ratskellers in Sömmerda ist für Ende März 2024 vorgesehen. Das sagte Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) auf Nachfrage unserer Zeitung. Durch Verzögerungen im Bauablauf unter anderem wegen Personalausfällen bei den Baufirmen könne der geplante Eröffnungstermin noch in diesem Jahr nicht gehalten werden. Derzeit würden noch Feinarbeiten in den Gewölben sowie Malerarbeiten erledigt und Beleuchtungselemente ausgetauscht. Mit dem Pächter habe man sich verständigt.

Adventskonzert am 17. Dezember in Großneuhausen

In der Georgskirche Großneuhausen wird am 2. Dezember kein Konzert stattfinden, wie irrtümlicherweise in unserer Zeitung angekündigt wurde. Das Adventskonzert mit dem Chor Querbeet und Mitgliedern des Erfurter Opernchores ist am 17. Dezember, 16 Uhr, zu erleben. Am Samstag, 2. Dezember, findet der traditionelle Weihnachtsmarkt statt.

Weihnachtspäckchen werden in Sömmerda abgeholt

Für Sonntag haben sich Mitarbeiter der Bibelmission Deutschland angekündigt, um die von Bürgern gepackten Päckchen für arme Kinder in Südosteuropa in Sömmerda abzuholen. Anfahrtsort ist die Kreuzkapelle der Baptisten-Gemeinde.