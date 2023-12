Kurznachrichten aus dem Landkreis Sömmerda

Die Sperrung in der Adolf-Barth-Straße in Sömmerda wurde verlängert.

Kurse in der Schwimmhalle

Die Stadtwerke Sömmerda GmbH hat darüber informiert, dass die Anmeldungen für die Aquafitnesskurse, die in der Zeit vom 29. Januar bis 8. April stattfinden, ab Januar 2024 und die Anmeldungen für die Schwimmkurse ab Februar 2024 starten. Die Schwimmlehrgänge für Kinder ab 5 Jahren finden in den Ferien statt, die Kursgebühr beträgt 80 Euro. Der Kurs umfasst 10 Stunden. Anmeldungen sind möglich unter: www.stadtwerke-soemmerda.de

Straßensperrung verlängert

Aufgrund der Wetterbedingungen muss die Baumaßnahme in der Adolf-Barth-Straße ab der Zufahrt Thälmannstraße bis Zufahrt Rohrhammer Weg bis zum 15. Dezember verlängert werden, informiert die Stadtverwaltung Sömmerda über ein soziales Netzwerk. Die Sperrung erfolgt aufgrund von Neuanschlüssen von vier Häusern. Der Rohrhammerweg ist über die Mühlstraße befahrbar. Eine Umleitung ist ausgeschildert, heißt es.

Sportler und Trainer werden geehrt

Am 19. Dezember findet im Sparkassentreff 1a in Sömmerda die jährliche Schulsportlerehrung statt, bei der die besten Mannschaften aus den Schulen des Landkreises und besonders verdienstvolle Trainer, Lehrer oder Schiedsrichter ausgezeichnet werden.

Säuglingsbetten fürs Pflegenest

Die KMG-Klinik Sömmerda übergibt dem „Pflegenest“ der Stiftung Finneck, einer Wohngruppe für Kinder mit und ohne Behinderung von der Geburt bis zum Schuleintritt, am Dienstag zwei Säuglingsbettchen. In der Einrichtung finden derzeit insbesondere Säuglinge ein Zuhause.

Lebendiger Adventskalender

Die Evangelische Regionalgemeinde Sömmerda öffnet das Türchen des Lebendigen Adventskalenders am Dienstag (12. Dezember) um 17 Uhr im Gemeinderaum im Pfarrhaus Sömmerda. Hinter dem Türchen erwartet die Besucher Kreatives in der Weihnachtszeit. Am Mittwoch (13. Dezember) lädt Familie Nicolaus in Sömmerda in die Erfurter Straße 22 ein, dort erklingen Adventslieder am Kamin.