Kurznachrichten aus dem Landkreis Sömmerda

Über wichtige Beschlüsse des Kreistages, den Lebendigen Adventskalender in Sömmerda, einen Weltrekordversuch und einen Tanzabend zu Weihnachten kurz und kompakt.

Kreistag beschließt den Haushalt 2024

In seiner letzten Sitzung dieses Jahres setzt der Sömmerdaer Kreistag am Mittwoch den finanziellen Rahmen für das kommende Jahr. Auf der Tagesordnung der öffentlichen Versammlung, die am 20. Dezember um 15 Uhr im Volkshaus Sömmerda beginnt, steht der Beschluss des Haushaltes 2024.

Weitere Themen sind das Personalentwicklungskonzept im Landratsamt, der Schulnetzplan, die Vereinbarung zwischen dem Landkreis Sömmerda und der Stadt Sömmerda zur Zusammenarbeit in der überörtlichen Bibliotheksarbeit, eine überplanmäßige Ausgabe zur Deckung von Mehrausgaben im Bereich Hortbetreuung und die Ehrenamtsstrategie für den Landkreis. Diskutiert wird auch über die Einrichtung eines Stipendienfonds für Medizinstudenten, zudem gibt es einen Bericht über Baumaßnahmen an Schulen und Straßen.

Zwei Türchen im Adventskalender

Das Türchen des Lebendigen Adventskalenders der Evangelischen Regionalgemeinde Sömmerda öffnet sich heute um 17 Uhr in der Bonifatiuskirche Sömmerda. Es erklingt Bläsermusik zur Weihnachtszeit. Am Donnerstag ist im Gemeinderaum im Pfarrhaus Sömmerda um 17 Uhr „Weihnachten bei den Hoppenstedts“ zu erleben.

Weltrekordversuch auf der Weißenburg

Die größte menschliche Glühweinkette möchte der Sömmerdaer Verein „Run4Kids“ am Freitag bei Tannen-Wulf auf der Weißenburg bilden und bittet dafür um Unterstützung. Der Weltrekordversuch für ein Kinderprojekt wird im Rahmen des Weihnachtsmarktes auf dem Gelände gegen 18 Uhr starten. Es geht um die meisten Personen, die miteinander durch eingehakte Arme verbunden sind und dabei einen heißen Punsch oder Glühwein in der Hand halten.

Weihnachtstanz in Schloßvippach

Zu heißen Schritten auf dem Parkett wird am 25. Dezember in den Festsaal in Schloßvippach eingeladen. Entführt werden die Gäste um 21 Uhr in das erste Winterwonderland Schloßvippachs. Freuen können sie sich auf die Liveband „WhyNot“, die mit angesagten Coversongs einheizen möchte. Darüber hinaus will Robin Hesse mit einigen seiner DJ-Kollegen für heiße Beats sorgen. Karten gibt es an der Abendkasse.

Sömmerdaer Lebensmittelhändler sammelt Geld für Kinderhospiz

Das Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz will gemeinsam mit der Deutschen Kinderhospiz- und Familienstiftung (DKFS) und dem Lebensmittelhändler Rewe das mitteldeutsche Weihnachtswunder wahr werden lassen. Das Ziel: Mehr als 100.000 Euro für Kinder und Jugendliche mit einer unheilbaren Erkrankung sammeln. Bis einschließlich 23. Dezember läuft die Aktion, an der sich auch der Sömmerdaer Rewe-Markt beteiligt.

Rewe spendet für gekaufte Lebensmittel der Eigenmarken fünf Cent. Der Lebensmittelhändler erhöht die Spendensumme nach Abschluss der Aktion um weitere zehn Prozent. „Bereits seit 18 Jahren stehen unsere Marktteams in Mitteldeutschland an der Seite des Kinderhospizes und seiner jungen Hospizgäste. Wir engagieren uns langfristig, weil wir wissen, wie wichtig Planbarkeit in der karitativen Spenden- und Pflegearbeit ist“, bekräftigt Stefan Hörning, Vorsitzender der Geschäftsleitung Rewe Ost. In Thüringen kann die Kundschaft mit ihrem Einkauf in allen 125 Rewe-Supermärkten spenden. In Sachsen nehmen 35 Märkte teil und im Süden Sachsen-Anhalts 17 Verkaufsstellen.