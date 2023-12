Kurznachrichten aus dem Landkreis Sömmerda

In der St.-Goerg-Kirche in Großneuhausen findet am 27. Dezember ein Kirchenkino statt.

Landkreis Sömmerda Kirchenkino in Großneuhausen und neues Beratungsangebot in Kindelbrück

Kirchenkino in Sankt-Georg-Kirche in Großneuhausen

Zum Kirchenkino wird am Mittwoch, dem 27. Dezember, in die beheizte Winterkirche von Sankt Georg in Großneuhausen eingeladen. Da die Filmtitel aus rechtlichen Gründen nicht genannt werden dürfen, sei so viel verraten: Um 16 Uhr wird ein norwegischer Märchenfilm für die ganze Familie gezeigt und ab 20 Uhr läuft ein berührender Spielfilm über die Entstehungsgeschichte des bekanntesten deutschen Weihnachtsliedes. Der Eintritt ist frei und es gibt Getränke, verspricht die veranstaltende Kirchengemeinde.

Neues Beratungsangebot in Kindelbrück

Ab Januar gibt es im Mehrgenerationshaus in Kindelbrück eine weitere „ThINKA“-Beratungsstelle im Landkreis Sömmerda. Dank des Thepra Landesverbandes Thüringen stehen in der Thomas-Müntzer-Straße 1 ab dem 8. Januar immer montags von 13 bis 15.30 Uhr die Türen offen. Das Projekt „ThINKA Landkreis Sömmerda“ unterstützt Bürgerinnen und Bürger mit Beratung, Projekt- und Gemeinwesenarbeit. Zu den Angeboten zählen Klärung von Fragen, Anliegen und Anträgen rund um Kindergeld und Kinderzuschlag, Leistungen zur Bildung und Teilhabe, Wohngeld, Bürgergeld, Rente, Erwerbsminderungsrente, Wohnungs-, Strom- oder Krankenkassenangeleigenheiten. Weitere Büros gibt es in Sömmerda, Straußfurt, Kölleda, Buttstädt und Weißensee.