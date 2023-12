Kurznachrichten aus dem Landkreis Sömmerda

Sternsinger bringen Segen, Beratung verlängert, Narrentermine.

Sömmerdaer Sternsinger besuchen auch Staatskanzlei

Nach dem Krippenspiel ist in der St. Franziskusgemeinde immer vor dem Sternsingen. Am Samstag, am 30. Dezember, sind ab 10 Uhr Kinder ins katholische Pfarrhaus Sömmerda zur Vorbereitung herzlich eingeladen, die Lust und Zeit haben, am 6. Januar den Segen zu bringen und für das weltweit aktive Kindermissionswerk zu sammeln. Am 9. Januar 2024 bringen sie zudem mit einigen anderen Pfarreien den Segen in die Thüringer Staatskanzlei.

Neue Sprechzeiten der Berufsberatung

Die Berufsberatung im Erwerbsleben der Arbeitsagentur unterstützt auch Beschäftigte bei Veränderungsprozessen im Berufsleben. Eine offene Sprechstunde bietet Interessierten ohne Voranmeldung die Möglichkeit einer telefonischen Beratung. Im Jahr 2024 findet dazu jeden ersten Dienstag im Monat von 9 bis 18 Uhr ein Telefonsprechtag statt. Kontakt: 0361 3022222.

Närrische Planungen laufen längst

Der Faschings-Club Rot-Weiß Sömmerda steckt mitten in den Vorbereitungen für seine Jubiläums-Saison „Mit 75 eins zwei drei - Vorhang auf - Manege frei!“. Die rot-weißen Karnevalisten feiern zusammen mit dem Tanzsportverein Sömmerda ihren Fasching im Zirkuszelt. Die Gäste dürfen sich auf ein stimmungsvolles Programm mit Sketchen, Liedern, Tänzen und Show freuen. Der Vorverkauf läuft bereits. Geplant sind Weiberfasching (8. Februar), Festsitzungen (9. und 10. Februar), Kinderfasching (11. Februar), Sömmerdaer Rosenmontag (12. Februar). Vorher ist noch der Rathaussturm (8. Februar).