Kurznachrichten aus dem Landkreis Sömmerda

Landkreis. Der Pegel am Schöpfwerk Sömmerda hat am Samstag, 30. Dezember, mit 3,04 Meter einen Höchststand dieser Saison erreicht. Trotzdem sind bisher die Schäden überschaubar. Der Mühlgraben ist abgeriegelt, das Wehr ist gezogen und die Unstrut ist noch in ihrem Bett. Da es nicht regnet, laufen noch nicht einmal die Pumpen im Schöpfwerk, berichtet unser Leser Wolfgang Sieler aus Sömmerda.

Hundefreunde aufgepasst: Die Westie-Gruppe Thüringen veranstaltet am Sonntag, 7. Januar, einen kleinen Winter-Hundespaziergang im Schlosspark Belvedere in Weimar. Treffpunkt ist 10 Uhr der Parkplatz am Schloss. Wer Lust hat, kann im Anschluss spontan mit Mittag essen kommen, lädt die Kölledaerin Andrea Reinhardt ein.

Andrea Reinhardt aus Kölleda organisiert einen Westi-Spaziergang im Schlosspark Belvedere. Ihr Westhighland-White-Terrier Zeuss wird auf jeden Fall mit dabei sein. Foto: Conni Winkler / TA

Anmeldungen für die Aqua-Fitnesskurse ab Januar 2024 und die Schwimmkurse im Februar in der Sömmerdaer Schwimmhalle sind ab sofort möglich, informiert der Bereich Bäder der Stadtwerke Sömmerda. Anmeldung und nähere Informationen unter www.stadtwerke-soemmerda.de.

„Ganze 350 Euro Spenden sind im Dezember zusammen gekommen und werden im neuen Jahr an die Tafel Sömmerda übergeben“, freut sich Anne Schmidt. Die Leiterin der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda hat am Silvestertag das Sparschwein geschlachtet. Im Dezember konnte der Weihnachtsbaum im Innenhof des Dreyse-Hauses mit Weihnachtskugeln geschmückt werden. Die Kugeln wurden gegen eine Spende von Hilfswilligen erworben. „Der Förderverein unserer Bibliothek hat sich in diesem Jahr den Verein Netzwerk Regenbogen ausgesucht“, berichtet die Leiterin. „Wir sind ganz überwältigt von der Spendensumme und danken allen Spendern für die Unterstützung.“