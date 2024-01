Kurznachrichten aus dem Landkreis Sömmerda

Landkreis Veranstaltungen vom Wohnzimmerkonzert über Brunch bis Weihnachtsbaumfeuer

Gut unterhalten fühlte sich das Publikum der Silvestergala in der Sömmerdaer Kulturarena Tor4. Die Schauspielerin Katrin Heinke und die Musicaldarstellerin Katja Wiesigkstrauch verkürzten das Warten auf den Jahreswechsel mit einem Programm aus Kabarett und Gesang. In der Kulturarena stehen demnächst wieder „Wohnzimmerkonzerte“ mit Bands aus der Region an, so am 3. Februar mit Bruce Ghetta, am 2. März mit „Irish Dew“ und am 6. April mit „Fräulein Honig“. Für alle feierwütigen Damen steigt am 8. März eine Frauentagsparty.

Neujahrsbrunch im Weltladen Locodemu

Der Weltladen und Begegnungsort Locodemu am Sömmerdaer Markt bleibt aufgrund einer Inventur bis einschließlich 5. Januar geschlossen. Am Samstag, ein Tag darauf, wird zum Neujahrsbrunch ab 9 Uhr eingeladen. Fair gehandelte Produkte und Getränke kommen hier auf den Tisch. Eine Anmeldung ist erwünscht.

Erste Baumfeuer werden entzündet

Noch zieren sie bei vielen die Wohnzimmer, haben in Kürze aber ausgedient: die Weihnachtsbäume. Die ersten Weihnachtsbaumfeuer gibt es am kommenden Wochenende. So werden etwa am Samstag, 6. Januar, in Bilzingsleben (ab 10 Uhr ist Einsammeln der Bäume vor den Haustüren) ab 17 Uhr, in Orlishausen auf der Festwiese ab 16.30 Uhr und in Leubingen ab 15 Uhr auf der Schulwiese (für einen Weihnachtsbaum gibt es einen Becher Glühwein gratis) die Baumfeuer die Besucher wärmen.