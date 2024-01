Kurznachrichten aus dem Landkreis Sömmerda

Unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ sind momentan die Sternsinger unterwegs, um für Kinder in Not Spenden zu sammeln.

Landkreis Von der Audienz der Sömmerdaer Sternsinger beim Ministerpräsident und der Fortbildung zum ehrenamtlichen Betreuer

Wenn am Dienstag, 9. Januar, Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) 120 Sternsinger aus dem Bistum Erfurt empfängt, werden auch Kinder aus der Sömmerdaer Pfarrei „Sankt Franziskus von Assisi“ dabei sein. Eine kleine Abordnung wird Segenssprüche in den Büros der Staatskanzlei anbringen. Die anderen Sternsinger stärken sich derweil auf Einladung des Ministerpräsidenten im Haus Dacheröden mit Kakao und Gebäck, ehe alle Gruppen den Segen für das angebrochene Jahr in die verschiedenen Ministerien und den Thüringer Landtag bringen.

Einführungskurs für ehrenamtliche Betreuer

Der Betreuungsverein des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) kümmert sich seit Jahren um Menschen im Landkreis Sömmerda, die wegen einer Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen. Alle, die Angelegenheiten eines hilfebedürftigen Menschen regeln und etwas Gutes tun möchten, seien herzlich eingeladen, einen Kurs zur Ausbildung zum ehrenamtlichen Betreuer zu absolvieren.

In sechs Modulen werden Kenntnisse im Betreuungsrecht vermittelt. Die Ausbildung bereitet systematisch auf die Tätigkeit als ehrenamtlicher Betreuer vor. Die Informationsveranstaltung zum Kurs findet am Mittwoch, 17. Januar, um 17 Uhr in den Räumen des ASB-Betreuungsvereins in der Sömmerdaer Bahnhofstraße 2 statt. Das erste Modul beginnt am 31. Januar um 17 Uhr ebenfalls dort.

Bei Interesse am Kurs sowie für Fragen zum Thema Betreuung steht Susanne Riemann vom ASB-Betreuungsverein unter der Telefonnummer 03634 / 32 09 60 zur Verfügung. Für den Einführungskurs kann man sich auch unter dieser Telefonnummer anmelden.