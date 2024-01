Kurznachrichten für den Landkreis Sömmerda

Faschingsumzug in Kannawurf: Wenn die Straßen zum Laufsteg werden, müssen Autos draußen bleiben. (Archivfoto)

Straßensperrung für den Karneval, Stadtführung in Sömmerda und anderes mehr

Verkehr ruht für den Straßenkarneval

Die Straßenbehörde beim Landratsamt Sömmerda meldet mit Stand 3. Januar keine aktuell gesperrten Straßen oder Verkehrseinschränkungen. Sie weist aber vorsorglich auf den Kannawurfer Karnevalsumzug am 13. Januar hin. Für diesen wird die Ortslage südlich der B86 von 12 bis 16 Uhr voll gesperrt.

Sonntägliche Stadtführungen in Sömmerda

Beginnend mit diesem Sonntag, dem 7. Januar, bietet Roland Krause im wöchentlichen Turnus Stadtführungen in Sömmerda an. Treffpunkt ist immer sonntags 10 Uhr am Erfurter Tor-Turm. Zunächst bis Ende März gilt die Offerte. Vorgesehen sind auch Führungen zu Sonderthemen.

Jahresauftakt mit Lord Bishop

Lord Bishop bei einem früheren Konzert im Piano (Archiv) Foto: Ina Renke / TA

Im ersten Konzert im Jahr 2024 in der Sömmerdaer Livemusik-Location Pianoi heißt es am Mttwoch. 10. Januar, ab 20 Uhr: „Lord Bishop rocks“. Der Gitarrist, der seine Musik selbst als „Hendrixian Motör Funk“ beschreibt, stand schon mit Eric Burdon, Johnny und Edgar Winter oder Living Colour auf einer Bühne, spielte über 3000 Konzwerte in 44 Ländern auf 4 Kontinenten.

Geselligkeit am flackernden Feuer

Der Burschenverein Orlishausen e.V. lädt auch in diesem Jahr wieder zum Weihnachtsbaumfeuer an der Festwiese ein, informiert Vereinsmitglied Tanja Heyder. Am Samstag, dem 6. Januar, ab 16.30 Uhr gibt es heiße Getränke und Leckeres vom Rost.

Gregorianische Choräle treffen Popmusik

Am Dienstag, 16. Januar 2024, beginnt um 19 Uhr in der Sömmerdaer Franziskuskirche ein Konzert mit „The Gregorian Voices“ statt. Die 8 Sänger bereichern frühmittelalterliche Choräle durch im gregorianischen Stil arrangierte und ohne instrumentale Begleitung interpretierte Klassiker der Popmusik. Karten gibt es im katholischen Pfarramt, im Schmökereck, in der Touristinformation und im Reisebüro Sonnenland.

Verwöhnprogramm am „Tag der Sauna“

Einen „Tag der Sauna“ bereitet der Bäderbetrieb der Stadtwerke Sömmerda für Sonntag, den 21. Januar 2024, vor. Von 10 bis 16 Uhr sollen dann in der Mischsauna der Schwimmhalle Sömmerda ausgewählte Düfte, intensive Aufgüsse, Massagen, Obst und Snacks im Mittelpunkt stehen.