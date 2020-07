Der Mann war auf dem Weg zurück in das Geschäft der Polizei direkt in die Arme gelaufen. Symbolbild

Sömmerda. Ein verlorener Ausweis ist einem 22-Jährigen bei einer mutmaßlichen Diebestour in Sömmerda zum Verhängnis geworden.

Ladendieb verliert Ausweis und läuft Polizei direkt in die Arme

Der 22-Jährige soll am Samstag in einem Geschäft zahlreiche Waren im Wert von etwa 450 Euro eingesteckt haben und konnte zunächst unbekannt entkommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verlor er dabei aber seinen Ausweis.

Als er deshalb in den Markt zurückkehrte, lief er den bereits vor Ort eingetroffenen Polizisten den Angaben zufolge direkt in die Arme. Das Diebesgut, welches der 22-Jährige zuvor gestohlen haben soll, fanden sie vollständig in einem Gebüsch. Bei dem Mann wurde zudem ein Joint gefunden, weshalb er sich nun wegen Ladendiebstahls und Drogenbesitz verantworten muss.