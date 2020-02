Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landkreis Sömmerda auf Coronavirus vorbereitet

„Natürlich machen wir uns Gedanken, aber es besteht kein erhöhtes Infektionsrisiko im Landkreis“, sagt die Amtsärztin des Landratsamtes Sömmerda, Dagmar Dammers. Jetzt, da auch in Thüringen mehrere Verdachtsfälle für das Coronavirus aufgetreten sind, sei es wichtig, dass keine Panik verbreitet wird. Denn bisher konnte in der Region kein Verdachtsfall bestätigt werden.

Auch das Gesundheitsamt des Landkreises hatte bereits einmal mit einem Patienten zu tun, der grippeähnliche Symptome aufwies und vorher mit einer Person in Kontakt stand, die zuvor in China gewesen sein könnte. Nach dem Ausschlussverfahren sei allerdings relativ schnell klar gewesen, dass es sich bei den Symptomen nicht um Coronaviren handelte, erzählt Dammers.

Falls jedoch ein solcher Fall auftreten sollte, so ist der Landkreis vorbereitet. Es gibt zum Beispiel einen Maßnahmeplan. Dabei richten sich Ärzte, Krankenhaus und Gesundheitsamt nach den Richtlinien, die das Robert-Koch-Institut, Bundesbehörde für Infektionskrankheiten, ausgegeben hat. Sollte ein Coronavirus-Fall auftreten, sind die nötigen Abläufe genau beschrieben.

Wenn ein neuartiges Virus in Umlauf ist, wissen Behörden, Krankenhäuser, Notfallpersonal und Ärzte nie, wie sich die Situation entwickelt, so Dammers. Deshalb hält sie die momentane Informationsflut auf allen Kanälen auch für gerechtfertigt. Sorgen macht sie sich bezüglich der Ausbreitung und den Folgen aber (noch) nicht. „Wäre die Letalität (die Wahrscheinlichkeit an einer Krankheit zu sterben) so wie zum Beispiel bei Ebola, wäre das etwas anderes“, sagt die Ärztin. Beim Ebolafieber liegt die Letalität bei 50 bis 90 Prozent, beim Coronavirus bei zwei bis drei Prozent.

Eine spezielle Kommunikation mit Mitarbeitern in Kindertagesstätten, Schulen oder Betrieben zum Thema Coronavirus hält das Gesundheitsamt nicht für notwendig, weil das laut Dammers nur Panik schüren würde. Sowohl beim Robert-Koch-Institut als auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung könne sich jeder ausführlich und immer aktuell informieren.

Dass die Menschen im Landkreis Sömmerda unsicher sind, das kann die Amtsärztin allerdings nicht feststellen. Bei ihrer Behörde gehen kaum Nachfragen zum Thema Infektionsschutz ein.

Das Sömmerdaer Krankenhaus ist auf einen möglichen Coronavirus-Infektionsfall vorbereitet, sagt Anett Brommund-Schnabel, Regionalleiterin der KMG Kliniken. Auch die Klinik würde im Falle eines Verdachts den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes folgen. Das Personal werde regelmäßig von Hygienefachkräften geschult und sei deshalb gut vorbereitet, so Brommund-Schnabel. Auch die Mitarbeiter der Notaufnahme wurden noch einmal besonders eingewiesen.

Wenn ein Patient mit verdächtigen Symptomen in die Notaufnahme kommt, wird er umgehend getestet. Der Test wird dann schnellstmöglich von einem Labor ausgewertet, so dass schnell Gewissheit über eine Infektion mit dem Coronavirus besteht. Bei einem wahrscheinlichen oder bestätigten Fall wird der Patient umgehend isoliert, berichtet die Regionalleiterin.

„Gute Vorbereitung und auch ausreichende Informationen sind absolut sinnvoll“, sagt Amtsärztin Dagmar Dammers. „Aber mit Augenmaß.“