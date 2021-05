Landkreis Sömmerda: Berufsberatung für Erwachsene

Landkreis. Die Arbeitsagentur bietet am 3. Juni einen Telefonsprechtag an.

Seit Jahresbeginn bieten die Arbeitsagenturen in Thüringen eine neue Dienstleistung: die Berufsberatung für Erwachsene. Die Berater unterstützen Beschäftigte und Wiedereinsteiger, die sich beruflich neu- oder umorientieren, die einen Berufsabschluss nachholen oder eine Weiterbildung anstreben möchten, teilte die Agentur für Arbeit mit.

Am Donnerstag, dem 3. Juni 2021, findet der nächste Telefonsprechtag im Bereich der auch für den Landkreis Sömmerda zuständigen Agentur für Arbeit Erfurt statt. Von 9 bis 18 Uhr können Erwachsene, die sich beruflich orientieren oder Unterstützung bei Weiterbildungs- und Karrierefragen brauchen, die Berater unter der Telefon: 0361 / 30 22222 anrufen.

Berufliche Orientierung und Qualifizierung sind wichtig – das zeige sich gerade in der Pandemie, so die Agentur für Arbeit. Die meisten Unternehmen nutzen verstärkt digitale Technologien, und damit haben sich die Anforderungen an die Beschäftigten verändert. Das Angebot an Qualifizierungen ist riesengroß und deshalb sei es hilfreich, sich von unabhängigen Experten Rat zu holen, um die berufliche Richtung zu finden, heißt es weiter. Am Telefonsprechtag könnten erste Überlegungen besprochen werden, in den meisten Fällen werde ein ausführliches telefonisches Beratungsgespräch im Anschluss gewünscht.