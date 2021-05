Landkreis Sömmerda: Blühstreifen für mehr Artenvielfalt

Landkreis. Bauernverband und Initiative Heimische Landwirtschaft verweisen mit Plakaten auf ihre Leistung.

Dem einen oder anderen werden die großflächigen Plakate schon aufgefallen sein, die jetzt an mehreren Stellen im Landkreis stehen. Nach dem Start der gemeinsamen Aktion des Thüringer Bauernverbandes und der Initiative Heimische Landwirtschaft in der Agrargenossenschaft in Weißensee (TA berichtete), stehen die Plakate nun an einigen Straßen bzw. in einigen Orten der Region.

Unter der Überschrift „Nur mit uns“ wollen Landwirte und Landwirtinnen auf ihre Leistungen, die sie für die Gesellschaft erbringen, aufmerksam machen, erklärt Martin Hirschmann vom Thüringer Bauernverband. Frisches Brot, lebendige Dörfer, regionale Lebensmittel – all das gebe es nur mit den Thüringer Landwirten und Landwirtinnen.

Auch der Kreisbauernverband Erfurt-Sömmerda und seine Mitgliedsbetriebe beteiligen sich an der Aktion und werben mit mehreren Plakaten für die Wertschätzung der Landwirtschaft in der Region. Ausgeliefert wurden die großformatig gestalteten Botschaften in Thüringen an rund 35 Unternehmen. Neben der Agrargenossenschaft Weißensee, deren Vorstandsvorsitzender Jürgen Paffen Gründungsmitglied der Initiative Heimische Landwirtschaft ist und deren Hamster-Projekt bereits viel Beachtung fand, beteiligen sich unter anderem auch Betriebe in Straußfurt und Andisleben, so Hirschmann.

Anlass für die Plakataktion war der Tag der Artenvielfalt am 22. Mai, heißt es vom Thüringer Bauernverband. Die Landwirte verweisen darauf, dass sie in diesem Jahr insgesamt 1000 Hektar Blühstreifen und Blühflächen beleben, die Insekten ein vielfältiges Blütenangebot bieten. Auf den Blühflächen finden sich viele landwirtschaftliche Nützlinge, die einen Beitrag zur biologischen Schädlingsbekämpfung leisten, so der Bauernverband.

Insgesamt würden auf jedem vierten Hektar in Thüringen freiwillig Agrarumweltprogramme mit Leistungen im Boden-, Gewässer-, Klima- und Naturschutz umgesetzt. Auf mehr als 60.000 Hektar, mehr als zehn Prozent der Ackerflächen Thüringens, würden zudem ökologische Vorrangflächen für den Umwelt- und Ressourcenschutz sowie die biologische Vielfalt angelegt.