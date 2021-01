Landkreis Sömmerda: Der Weihnachtsbaum kommt neben die Abfalltonne

Wohin in diesem Jahr mit dem abgeschmückten Weihnachtsbaum? Die kirchliche Weihnachtszeit ist zwar offiziell noch nicht zu Ende, doch im neuen Jahr ist die Festtagsstimmung für die meisten vorbei.

Und auch wenn manche traditionsbewusste christliche Familie "Mariä Lichtmess" am 2. Februar als den Tag benennt, an dem die Tannenbäume aus Kirchen und Stuben geräumt werden, so tun dies die meisten doch spätestens Mitte Januar. Allein schon deshalb, weil die Nadeln dann immer stärker rieseln.

Nun sind private Anlieferungen im Abfallwirtschaftszentrum auf der Michelshöhe Corona-bedingt derzeit nicht möglich, doch für die Entsorgung des ausgedienten Weihnachtsbaumes ist dennoch gesorgt. Er kann in den Monaten Januar und Februar mit der Biotonne zur Abfuhr bereitgestellt werden und wird dann kostenlos mitgenommen. Allerdings nur dann, wenn er von jeglichem Baumbehang befreit ist.