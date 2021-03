Landkreis Sömmerda: Ein Jahr mit dem Virus

Klaus Heyde war der erste, der am 3. Februar im Impfzentrum Sömmerda die Corona-Schutzimpfung erhielt, begleitet von seiner Tochter Ulrike.

Landkreis. Am 19. März 2020 wird im Landkreis der erste Corona-Fall bestätigt. Aktuell gibt es 248 Infizierte, gut 1000 Personen befinden sich in Quarantäne.

Aktuell 248 aktive Covid-19-Fälle, davon 20 Erkrankte in stationärer Behandlung, nach zwei weiteren Todesfällen am Mittwoch bislang 98 im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 Verstorbene, derzeit gut 1000 Menschen in Quarantäne, eine 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) von 190,1 – die Corona-Pandemie hat schmerzliche Spuren hinterlassen und den Landkreis nach einem Jahr noch immer fest im Griff.