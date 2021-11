Landkreis Sömmerda gedenkt in Großneuhausen der Opfer

In der Kirche Großneuhausen gedenkt der Landkreis am Volkstrauertag der Opfer.

Großneuhausen. Am 14. November gibt es einen Gottesdienst und Kranzniederlegungen.

Das Gedenken des Landkreises am Volkstrauertag findet am 14. November um 10 Uhr in der Kirche Großneuhausen statt, informierte das Landratsamt. Während des Gottesdienstes werde Landrat Harald Henning (CDU) in der Kirche den Toten beider Weltkriege sowie den Opfern von Vertreibung und Gewalt mit einer Rede gedenken und im Anschluss am Denkmal einen Kranz niederlegen.

Auch die Stadt Sömmerda gedenkt auf den städtischen Friedhöfen der Stadt und seinen Ortsteilen am Sonntag den Toten beider Weltkriege sowie den Opfern von Vertreibung und Gewalt.