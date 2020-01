Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landkreis Sömmerda: Ida und Emil bei Namen am beliebtesten

Den Spitzenplatz bei den im vergangenen Jahr vergebenen Vornamen in Sömmerda nehmen Ida und Emil ein. Sie stehen in der Vornamen-Statistik der vom Standesamt Sömmerda 2019 beurkundeten Geburten ganz oben, teilte die Stadtverwaltung Sömmerda mit. Ida wurde siebenmal als erster Vorname vergeben, Emil war bei sechs Kindern beliebter Vorname.

Woher der Mädchenname Ida stammt, darüber ist zum einen zu lesen, dass es eine Kurzform zu Namen, die mit Ida oder Idu beginnen, sei. Zum anderen wird Ida hergeleitet von der althochdeutschen Silbe id, was Arbeit/Werk bedeute. Im Mittelalter war der Name sehr beliebt, später nur in Skandinavien oft vergeben. In den letzten Jahren wurden Mädchen auch in Deutschland wieder häufiger Ida genannt.

Auch Emil ist ein alter Name. Er stammt vom Geschlechternamen Aemilius ab, kann man in verschiedenen Erläuterungen lesen. Emil stehe hergeleitet aus dem Lateinischen auch für „der Eifrige“. Seit einigen Jahren taucht der Name Emil wieder in Vornamen-Hitlisten auf.

Beim Standesamt Sömmerda war er im Jahr 2018 zweimal registriert worden, Arthur stand mit fünf Nennungen da auf Platz eins. Bei den Mädchen lag Ida 2018 mit drei Beurkundungen auf Platz sechs, Platz eins teilten sich Frieda, Greta, Lena, Lilly und Mathilda, die alle viermal vergeben wurden. Auch diesmal liegen die Plätze hinter den Spitzenreitern auf der Liste der beliebtesten Vornamen dicht beieinander (siehe Tabellen rechts).

Bei den 320 im Jahr 2019 registrierten Geburten hatten die Jungs zahlenmäßig knapp die Nase vorn: 163 Jungen stehen 157 Mädchen gegenüber. Bei den Sömmerdaer Kindern – 2019 waren es 113 – sieht das Verhältnis anders aus. Hier wurden mehr Mädchen (65) als Jungen (48) geboren.

Den 320 Geburten stehen 400 Sterbefälle gegenüber, die Mitarbeiterinnen des Standesamtes 2019 beurkunden mussten. 199 davon betrafen Sömmerdaer. Der Zuständigkeitsbereich des Standesamtes Sömmerda umfasst dabei Sömmerda einschließlich der Ortsteile sowie die Region Straußfurt.

Ja zum Bund der Ehe haben im vergangenen Jahr 76 Paare im Standesamt Sömmerda gesagt.