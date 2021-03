Landkreis Sömmerda: Mehr Betriebe bilden aus

Die Zahl der Betriebe, die Auszubildende beschäftigen, ist in den letzten fünf Jahren gestiegen. Das zeigt eine Auswertung der Agentur für Arbeit Erfurt anlässlich der Woche der Ausbildung vom 15. bis 19. März.

Wie die Arbeitsagentur mitteilte, war in 2185 Betrieben in Mittelthüringen – in Erfurt, Weimar, dem Weimarer Land, dem Kreis Sömmerda und dem Ilm-Kreis – im Juni 2020 mindestens ein Auszubildender beschäftigt. Fünf Jahre zuvor war das in 1883 Betrieben der Fall gewesen. Damit stieg die Ausbildungsbetriebsquote von 12,7 auf 15,2 Prozent moderat an.

Sie liegt damit leicht über dem Thüringer Durchschnitt von 14,9 Prozent. Das bedeutet, mehr als jeder siebte in der BA-Statistik erfasste Betrieb beschäftigt Auszubildende, so die Agentur für Arbeit.

„Ausbildung ist und bleibt für Unternehmen eine der besten Möglichkeiten, um gute Fachkräfte zu gewinnen. Zurzeit laufen in vielen Branchen die Auswahlprozesse für das anstehende Ausbildungsjahr. Es ist nun der richtige Zeitpunkt, unsere Beratung zu nutzen“, sagt Holger Bock, Geschäftsführer der Erfurter Arbeitsagentur. Die Agentur vermittle Unternehmen Bewerber und Jugendlichen passende Ausbildungsstellen.

Was die Statistik auch zeige: Insgesamt ist die Zahl der Betriebe in Mittelthüringen von 14.871 auf 14.386 binnen fünf Jahren leicht zurückgegangen. Das Ausbildungsengagement habe sich jedoch zeitgleich erhöht.