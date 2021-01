Landkreis Sömmerda: Nahverkehr fährt künftig im Takt

Der Landkreis Sömmerda will sich künftig im Öffentlichen Personennahverkehr an den Zielen eines Integralen Taktfahrplans orientieren. Diese beinhalten zum Beispiel, dass die Linien in regelmäßigen, sich periodisch wiederholenden Abständen - also in einer bestimmten Taktfrequenz - betrieben werden. Im gesamten Landkreis sollen Netzknoten gebildet werden, an denen sich Linien kreuzen und Anschlüsse gewährt werden.

Um das Konzept dafür in der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes berücksichtigen zu können, hat der Kreistag in seiner letzten Sitzung vor dem Jahreswechsel die Gültigkeit des aktuellen Planes bis zum 31. Mai 2021 verlängert.

Plan wurde wegen fehlender Fördermittel mehrfach verschoben

Ursprünglich war der Nahverkehrsplan für den Zeitraum 2015 bis 2019 erstellt und dann bereits auf das Jahr 2020 ausgeweitet worden. Die Zeit für die Fortschreibung reichte aber nicht aus.

Denn für die Erarbeitung des Konzepts zum Integralen Taktfahrplan hatte der Landkreis eine Förderung beantragt, die am 16. Oktober 2020 bewilligt wurde. Erst danach konnte das Erstellen der Konzeption beauftragt werden. Um die Ergebnisse bei der Aufstellung des ÖPNV-Nahverkehrsplanes berücksichtigen zu können, geht es jetzt noch einmal in die Verlängerung.