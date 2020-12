Landkreis Sömmerda: Weihnachtsbaum-Kauf bis Heiligabend möglich

In diesem Jahr geht der Trend zum Zweitbaum. Viele Familien, die ihren Weihnachtsbaum selbst schlagen, bringen noch einen weiteren, kleinen Baum mit aus der Schonung, berichtete Bastian Wulf, Geschäftsführer der Baumschule Tannen Wulf auf der Weißenburg. Auch bei den bereits gesägten Bäumen sei das so. In diesem Jahr seien viele Leute zeitiger beim Kauf ihres Weihnachtsbaums. Die Nachfrage nach Nordmann-Tanne, Kiefer, Blaufichte und Nobilis-Tanne sei groß und die zwölf Mitarbeiter der Baumschule hätten alle Hände voll zu tun. Deshalb, so Wulf, haben wir auch an allen sieben Wochentagen bis 18 Uhr und sogar am Heiligabend noch bis 12 Uhr geöffnet.