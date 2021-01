Landkreis Sömmerda will Blühwiesen anlegen

Auf einigen dem Landkreis Sömmerda gehörenden Flächen sollen Blühwiesen angelegt werden. Dafür hat der Kreistag 5000 Euro in den diesjährigen Haushalt eingestellt.

Beantragt hatte dies die Fraktion SPD/Freie Wähler/Grüne zunächst für die Fläche hinter dem Verwaltungsgebäude in der Wielandstraße und das Ansinnen damit begründet, dass der Landkreis Sömmerda eine Projektregion des Projekts VIA Natura 2000 ist. In diesem werden Kommunen ermutigt, Feldraine wiederherzustellen und zu entwickeln. Damit solle die biologische Vielfalt gestärkt werden.

Innerhalb der Haushaltsdebatte änderte die Fraktion ihren Antrag dahingehend, dass lieber mehrere kleinere Standorte bedacht werden sollen. Laut Landrat stehen mehrere brach liegende Flächen zur Verfügung.