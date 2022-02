Landkreis Sömmerda würdigt ehrenamtliches Engagement

Udestedt. Die Ehrenamtsveranstaltung des Landkreises Sömmerda ist 2021 ausgefallen. Ehrenamtliches Engagement soll dennoch belohnt werden.

Dass das Ehrenamt nicht hoch genug gewürdigt werden, kann, davon ist Stefanie Stockhaus, überzeugt. Die Ehrenamtsbeauftragte im Landkreis Sömmerda lässt es sich deshalb nicht nehmen, besonderes Engagement besonders zu würdigen.

Elf Namen stehen auf ihrer Liste. Alle will sie besuchen. „Das sind Menschen, die 2021 von ihren Vereinen oder Kommunen für die Vergabe der Ehrenamtscard vorgeschlagen wurden. Alle haben die Voraussetzungen erfüllt“, erklärt sie. Tradition ist es im Landkreis, diese Bürger zu einer Dankeschön-Feier einzuladen.

Jeden Preisträger nachträglichins Licht rücken

2021 sollte sie ursprünglich in Guthmannshausen stattfinden. Coronabedingt war mit dem Weißenseer Ratskeller bereits eine kleinere Variante in Betracht gezogen worden. „Aus Krankheitsgründen musste die Veranstaltung letztlich ganz abgesagt werden“, berichtet Stefanie Stockhaus. Nun will sie jeden Preisträger ins Licht rücken.

Die Gemeinde Ollendorf hatte mit Christa Schröpfer und Rüdiger Walther gleich zwei Anwärter für die Ehrenamtscard ins Rennen geschickt. „Unser Ort lebt von den Menschen, die sich hier engagieren. Christa Schröpfer und Rüdiger Walther sind feste Größen in Ollendorf. Auf sie ist immer Verlass“, würdigte Bürgermeister Volker Reifarth (parteilos) die beiden Ollendorfer. Dass die Dorfgemeinschaft für ihr „überdurchschnittliches Engagement“ sehr dankbar ist, brachte Sybille Marr, die 1. Beigeordnete der Gemeinde, zum Ausdruck.

Für Christa Schröpfer ist ein Ehrenamt nicht genug. So engagiert sie sich seit Jahren im Gemeinderat und ist ebenso im Feuerwehrverein aktiv. Bekannt ist sie darüber hinaus durch ihre Arbeit in der Laienspielgruppe, die sie im Jahr 2000 übernahm und ausgebaut hat.

Unzählige Stücke probte sie mit kleinen und großen Schauspielern für die Kirmes, aber auch für das Krippenspiel ein und brachte sie auf die Bühne. Mit der Aufführung am Heiligabend 2021 stellte sie erneut ihr Können und ihr Improvisationstalent unter Beweis.

Während vielerorts coronabedingt auf das Krippenspiel verzichtet wurde, lud die Laienspielgruppe zu einer Freiluftveranstaltung auf den Dorfplatz ein.

In Sachen Laienspielgruppe gönnt sich Christa Schröpfer gerade eine Pause. Ende Februar ist die jedoch schon wieder vorbei. Dann beginnen die Vorbereitungen für die Aufführung zur Kirmes im Mai. Noch ist jedoch unklar, ob das Fest in diesem Jahr coronabedingt stattfinden kann.

Rüdiger Walther ist ebenfalls seit Jahren Gemeinderatsmitglied in Ollendorf. Seine Unterstützung sei vor allem im Baubereich für die Gemeinde wichtig. Darüber hinaus ist es sein Verdienst, dass der Ollendorfer Schützenverein 1991 weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt ist. Er gehört dem Verein seit 1994 an und steht seit 2008 an dessen Spitze. In unzähligen Stunden hat er dazu beigetragen, die Schießanlage zu dem zu machen, was sie heute ist. Dazu tragen auch regelmäßige Arbeitseinsätze der aktuell 17 Mitglieder bei.

Neben verschieden Wettkämpfen haben die Ollendorfer Schützen auch schon Kreismeisterschaften ausgetragen. Immer mit von der Partie sind die Schützen bei Feierlichkeiten im Ort. Dann schießen sie Salut.

Verantwortlich sind die Mitglieder neben dem Schießstand auch für eine Streuobstwiese, deren Bäume sie pflegen und erhalten.