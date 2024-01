Landwirte fahren im Konvoi nach Erfurt

In der Agrargenossenschaft Weißensee laufen die Fäden für die Kundgebungsteilnehmer aus dem Norden des Landkreises Sömmerda zusammen.

Landkreis Landwirte und Gewerbetreibende im Landkreis Sömmerda protestieren gegen die Einsparpläne der Bundesregierung im Agrarbereich. Wie sie sich auf Sternfahrt von Weißensee aus in die Landeshauptstadt begeben.

„Puh, 6 Grad Minus, da brauche ich erst mal‘n heißen Kaffee“, betritt Axel Kunze den kleinen Raum neben der Tankstelle in Weißensee. Mit weiteren Kundgebungsteilnehmern ist der Fischzüchter aus Kindelbrück angereist. Das Gelände von Hista GmbH sowie Agrargenossenschaft Weißensee (AGW) ist ab 5 Uhr Treffpunkt für die Protestierenden aus dem nördlichen Landkreis.

AGW-Vorstandsvorsitzender Stefan Heßler und sein Team haben schon einige Zeit zuvor dafür gesorgt, dass 200 Verpflegungsbeutel gepackt bereitstehen und genügend Kaffee gekocht ist. Der Bitte des Kreisbauernverbandes, als Sammelpunkt zu agieren, sei er gern gefolgt. Auch Heßler sieht die von der Bundesregierung geplanten Kürzungen im Agrarbereich als nicht gerechtfertigt an. Mit Geschäftspartnern, befreundeten Firmen und Unternehmen aus der Nachbarschaft haben die Weißenseer den Auftakt am Morgen gut vorbereitet.

Antje Böttner, Vorständin Uta Löffler, Tina Daume, Gabi Dörre und Margit Bier (von links) von der Agrargenossenschaft Weißensee packten gut 200 Verpflegungstüten. Foto: Ina Renke / Funke Medien Thüringen

Für die Verpflegungsbeutel steuerten die Bäckerei Bergmann Brötchen und Pfannkuchen, die Fleischerei Rüdiger Wiener Würstchen, die Fleischerei Holger Müller Knacker, der Geflügelhof Luthersborn gekochte Eier, der Kindelbrücker Obstbau Äpfel und Nahkauf Olaf Weh Süßigkeiten bei. Die Lebensmittel landeten dank der fleißigen Hände von Antje Böttner, Vorständin Uta Löffler, Tina Daume, Gabi Dörre und Margit Bier in den Papiertüten.

Ein abgebrannter Traktor auf einem Tieflader mit dem Banner „Die Ampel verbrennt unsere Zukunft“ am Eingang des Firmengeländes wies schon seit Tagen auf den Unmut der Bauern hin. Mit 30 Fahrzeugen vom Traktor über Kettenzugmaschinen bis Lastkraftwagen beteiligen sich die beiden Weißenseer Unternehmen am Demonstrationszug. Kurz vor Abfahrt werden 230 Fahrzeuge insgesamt gezählt. Die gelben Rundumleuchten verleihen dem Hofgelände im Dunkeln ein außergewöhnliches Flair.

Ganz vorn blinkt es blau. Weißensees Kontaktbereichsbeamter Lars Hörning wird später mit seinem Fahrzeug den Demonstrationszug vom Hofgelände auf die Bundesstraße 86 Richtung Straußfurt geleiten und danach auf die B4 Richtung Erfurt. Als sich kurz nach 6 Uhr der Konvoi in Bewegung setzt, ist auch Stefan Heßler in seinem Dienstwagen mit den Damen aus der Verwaltung dabei. „Ich hoffe, dass heute in Erfurt alles friedlich abläuft, es geht hier um die Sache und nichts anderes“, sagt er.

Start des Konvois in Richtung Erfurt. Foto: Ina Renke / Funke Medien Thüringen

Ein Großteil der Kolonne schafft es nach kurzzeitigen Stockungen auf der B4 bei Andisleben auch in das Erfurter Zentrum hinein, berichtet zur Mittagszeit Stefan Heßler. Die Sternfahrt der Protestierenden aus ganz Thüringen sei für ihn ein überwältigendes Erlebnis gewesen. Dass Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bei seiner Rede ausgebuht wurde, sei so zu erwarten gewesen.