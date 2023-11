Mehrfach wurde die Feuerwehr am Wochenende gerufen.

Lange Dieselspuren in Sömmerda und Kölleda und ein mysteriöses Loch

Sömmerda. Die Feuerwehren waren am Samstag in mehreren Orten im Einsatz.

Mehrere Einsätze gab es am Wochenende für die Freiwillige FeuerwehrSömmerda. Zunächst informierte die Leitstelle Stadtbrandmeister Stefan Schönfeld am Samstag 11.14 Uhr über ein Loch in der Richard-Wagner-Straße, welches laut Anrufer seit dem Vortag größer geworden war. Das bestätigte sich. Der Bereich wurde abgesichert, vermutlicher Grund für die Senkung der Straße war eine defekte Trinkwasserleitung, heißt es im Einsatzticker der Wehr.

Kurz nach 14 Uhr meldete die Feuerwehr Kölleda dem Sömmerdaer Stadtbrandmeister dann eine längere Dieselspur im Stadtgebiet Kölleda, welche bis zur Autobahnauffahrt Sömmerda Ost reichte. Stefan Schönfeld stellte bei seiner Kontrolle innerhalb des Bereiches keinen Handlungsbedarf fest.

Den gab es allerdings an anderer Stelle. Noch während des vorherigen Einsatzes wurde eine längere Ölspur im Stadtgebiet Sömmerda gemeldet, die sich dann als Dieselspur erwies. Als Beginn wurde die Autobahnabfahrt Sömmerda Süd ausgemacht. Es spreche einiges dafür, dass beide Einsätze im Zusammenhang stehen, schätzt Schönfeld ein.

In der Stadt wurden betroffene Flächen wie Kreuzungen und Kurven durch die Einsatzkräfte bearbeitet, um mögliche Gefahren für den Straßenverkehr zu minimieren. Ein Verursacher der Dieselspur konnte nicht ausgemacht werden.