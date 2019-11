Sömmerda SömmerdaZwei Fahrräder sind in den vergangenen Tagen in Sömmerda verschwunden. Ein hochwertiges Fahrrad der Marke Haibike im Wert von etwa 1500 Euro wurde in der Basedowstraße gestohlen. ...

Langfinger auf Rädertour

Zwei Fahrräder sind in den vergangenen Tagen in Sömmerda verschwunden. Ein hochwertiges Fahrrad der Marke Haibike im Wert von etwa 1500 Euro wurde in der Basedowstraße gestohlen. Vermutlich knackten die Diebe das Schloss, da das Rad angeschlossen war. Ebenfalls mit Schloss gesichert war ein Fahrrad in der Lucas-Cranach-Straße. Trotzdem ließen es Diebe mitgehen. Das Mountainbike hat einen Wert von 150 Euro.