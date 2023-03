Langfinger stehlen Frühblüher aus Beeten in Sömmerda

Sömmerda. In Sömmerda ist der Frühling da. In Beeten und Blumenkästen grünt und blüht es. Das scheint nicht allen zu gefallen.

Blumendiebe waren in Sömmerda am Werk. Wie die Stadtverwaltung informiert, musste der Betriebshof feststellen, dass die diesjährige Frühjahrsbepflanzung mutwillig zerstört und Frühblüher absichtlich entwendet wurden.

„Mit großer Freude und Sorgfalt hatten am Montag die Gärtnerinnen und Gärtner des Betriebshof knapp 2700 Frühblüher in Pflanzschalen entlang der Weißenseer Straße über die Markstraße bis zur Langen Straße gesetzt“, heißt es auf der Homepage der Stadt. Auch Kästen an der Bibliothek, Kübel auf dem Markt, am Volkshaus und am Denkmal sowie auf Flächen auf dem Friedhof und am Waidstein seien bepflanzt worden.

Inzwischen sei wieder nachgepflanzt worden. Die Stadtverwaltung bittet, die Arbeit der Gärtnerinnen und Gärtner des Betriebshofs wertzuschätzen und zu respektieren. „Ihre Arbeit dient uns allen. Sie stellt eine Verschönerung unserer Stadt dar und sollte jeden erfreuen dürfen“, heißt es weiter.