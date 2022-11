Lassen Sie Licht in Ihr Herz!

Bräuche gibt es viele in der Adventszeit – und unterschiedliche auf ein paar Kilometer Distanz.

Deutschland ist ein Land voller liebenswerter, erstaunlicher, aber vor allem erhaltenswerter Traditionen. Manche kennt man nur regional und oft spielt das Bäckerhandwerk, eines der traditionsreichsten Handwerke Deutschlands, eine wichtige Rolle.

Sie alle kennen die Erfurter Tradition, am 10. November ein Martinshörnchen zu essen. Ein Plunderkamm, mit Marzipan oder Marmelade gefüllt, gebogen, denn er soll ein Hufeisen darstellen, welches das Pferd des heiligen Martin vor einem Stadttor verloren hat, oder eine halbe Brezel, welche mit jemanden geteilt wurde. Die Erfurter Bäcker können die Nachfrage kaum befriedigen, während sie bei uns in Sömmerda nur mäßig nachgefragt werden. Sehr amüsant finde ich, dass jeder Bürger der Stadt Mühlhausen am Gründonnerstag eine (süße) Brezel essen muss, denn sonst wachsen ihm Eselsohren! Schon mal einen Mühlhäuser mit Eselsohren gesehen? Sehen Sie! Es funktioniert!

Ursprünglich bekamen die Kinder zur Einschulung eine Brezel geschenkt und die Ermahnung, in der Schule fleißig zu lernen, denn als Bestrafung für Faulheit setzte der Lehrer die Kinder auf einen Holzbock und ein paar Eselsohren auf. Der Meister, bei dem ich das Bäckerhandwerk gelernt habe, war aus Mühlhausen und erzählte mir oft von diesem Tag, an welchem sie rund um die Uhr Brezeln gebacken haben. Oft sei er dabei im Stehen eingeschlafen.

Eine weitere schöne Tradition ist die Vogelhochzeit. Diese wird in Teilen der Lausitz, vor allem im sorbischen Teil, gefeiert. Am Vorabend des 25. Januar stellen die Kinder einen Teller auf das Fensterbrett. Die Vögel, welche an diesem Tag zur Hochzeit geladen sind, bringen Süßigkeiten für die Kinder, die sie den Winter über mit Futter versorgt haben. Da gibt es zum Beispiel Vögel aus süßem Teig oder aus Baiser.

Zu diesem Fest wurde das Volkslied „Ein Vogel wollte Hochzeit feiern“ geschrieben. Zu unserer Tradition gehören der Adventskranz und der Stollen oder das Schittchen, wie es regional heißt. Während bei uns in der Adventszeit fleißig Stollen gegessen wird, durfte er im Erzgebirge erst am ersten Weihnachtsfeiertag angeschnitten werden. Sonst, so der Volksglaube, stirbt jemand aus der Familie im nächsten Jahr. Dann gehörte der Stollen aber bis Ostern auf die Kaffeetafel. Um diese Gefahr zu umgehen und trotzdem in der Adventszeit ein süßes Gebäck zu haben, machten die erzgebirgischen Hausfrauen rohe geriebene Kartoffeln an einen Teil des Stollenteiges und buken es auf einem Blech. Das war dann kein Stollen, sondern Kartoffelkuchen. Da kann ja keiner was dagegen sagen!

Traditionen sind wichtig. Sie stiften Identität, Heimat, Sicherheit. Was man als Kind in die Wiege gelegt bekam, lässt einen nie mehr los. Man trägt es für immer im Herzen. Viele Traditionen begehen wir im Advent, beim Warten auf das Licht, das Weihnachtsfest, die Weihnachtsfreude, das Christkind. Wir zünden Kerzen an, essen Weihnachtsgebäck, schmücken einen Baum.

Diesen Winter schauen wir mit Sorgen auf die Zukunft. Werden wir die Energie bezahlen können? Gibt es genug Energie? Wie geht es weiter mit diesem schrecklichen Krieg?Advent sollte die Zeit im Jahr sein, die uns Hoffnung macht. Jede Woche brennt eine Kerze mehr am Kranz. Jeden Sonntag wird es etwas heller.

Und das ist meine Anregung für Sie: Machen Sie den Adventskranz an, eine schöne Tasse Kaffee, eine dicke Scheibe Schittchen dazu. Legen Sie das Handy weg, machen Sie den Fernseher aus. Genießen Sie mal eine viertel Stunde nur für sich oder mit einem lieben Menschen. Denken Sie an etwas Schönes, das Sie mit dem Advent verbinden. Lassen Sie etwas Licht in Ihr Herz. Die Sorgen melden sich von ganz allein wieder.