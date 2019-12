Lauras Buchtipp: Glücklich sein, nicht perfekt

Anja Zeidler: Sei glücklich, nicht perfekt: Wie ich aufgehört habe, mich ständig verbessern zu wollen, und angefangen habe, zu leben

Die bildhübsche Schweizerin Anja Zeidler (Jahrgang 1993) konnte schon mit zehn Jahren ihre ersten Erfahrungen auf dem Laufsteg für das Modelabel „Voegele“ sammeln. Trotzdem bekam sie schon bald zu hören, dass sie für diese Branche noch etwas abnehmen müsste. So führte sie ihre ersten Diäten, entwickelte eine Essstörung und machte ausgesprochen viel Sport, vor allem Kraftsport. Später zog sie nach Los Angeles, um dort weiter an ihrer Karriere zu arbeiten. Dort ließ sie sich überreden, Anabolika zu konsumieren und ließ sich Brustimplantate einsetzen. Sie wog aufgrund der neuen Muskelmasse 80 Kilogramm und merkte lange Zeit nicht, wie sehr sie gegen sich arbeitete und sich selbst damit zerstörte. Außerdem berichtet sie von ihren Beziehungen und wie diese sie in ihrer persönlichen Entwicklung beeinflusst haben. Glücklicherweise erkannte sie durch Hilfe anderer irgendwann den Wahnsinn und die Gefahr, in der sie sich befand. Ihr wurde bewusst, dass Los Angeles ihr nicht gut tat und zog zurück in die Schweiz. Hart arbeitete sie daran, zu sich selbst zu finden und zu akzeptieren. Sie machte ihren chirurgischen Eingriff wieder rückgängig und fand ihren persönlichen „richtigen Weg“. Besonders eindrucksvoll und erschreckend ehrlich fand ich ihre Schilderung vom Anabolika-Entzug und was dieser mit ihrem Körper und ihrer Psyche anrichtete. Innerhalb aller Kapitel zieht sie Resümees, was sie aus diesen Erfahrungen gelernt hat und gibt Ratschläge an ihre Leserinnen und Leser weiter, die sie sich damals selbst gewünscht hätte. Dieses Buch lebt auch von den zahlreichen Fotos der Schweizerin aus allen Zeiten. Man sieht sie bei ihrer ersten Kindermodenschau, extrem schlank, extrem trainiert, mit ihrem Höchstgewicht (nach dem Entzug) und wie sie heute aussieht. Sie fand zu einer gesunden Selbstwahrnehmung und einer gesunden Lebensweise voll positiver Gedanken, an denen sie ihre Leser teilhaben lässt. Meiner Meinung nach kann man aus dem Buch sehr viel für sich selbst mitnehmen und den Buchtitel auch als eigenen (besseren) Neujahrsvorsatz verwenden.