Lauter Knall in Sömmerda: Mit Zigaretten und Bargeld auf und davon

Sömmerda Diebe hatten es auf drei Automaten abgesehen

Diebe hatten es im Landkreis Sömmerda gleich auf drei Zigarettenautomaten abgesehen, teilte die Polizei am Freitag mit. Mit einem lauten Knall sprengten Unbekannte zunächst einen Automaten in der Kreisstadt Sömmerda. Dieser wurde vollständig zerstört und die Diebe steckten sich Bargeld und Zigarettenschachteln in ihre Taschen.

Gleiches geschah an einem Tabakautomaten in Schloßvippach. Auch dieser wurde mittels Sprengstoff gewaltsam geöffnet, berichtet die Polizei weiter. Die Diebe stahlen Zigaretten sowie Bargeld. In Dielsdorf waren sie hingegen weniger erfolgreich. Sie sprengten auch dort einen Automaten. Allerdings hielt dieser stand und die Täter gelangten nicht an das Innere. Es entstand ein Gesamtschaden von 7500 Euro. Wie viel Waren und Geld die Langfinger tatsächlich erbeuteten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Kennzeichen fehlen

Durch Buttstädt fuhr am Donnerstag ein Kleinkraftrad ohne Kennzeichen. Laut Polizeiangaben war ein 17-Jähriger mit dem Gefährt in der Lohstraße unterwegs gewesen, als Beamte auf ihn und die fehlenden Schilder aufmerksam wurden. Bei der Kontrolle zeigte der junge Mann den Versicherungsnachweis sowie den Führerschein vor. Dennoch bekam er eine Ordnungswidrigkeitenanzeige auf Grund der fehlenden Kennzeichen.