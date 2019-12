Bei der virtuellen Präsentation in der Ausstellungshalle wird auch das Skelett des Waldelefanten lebendig.

Bilzingsleben. Mehr als 6000 Gäste tauchen 2019 auf der Bilzingslebener Steinrinne in die Geschichte ein. Die audiovisuelle Präsentation soll erweitert werden.

Lebendige Tierdarstellung sorgt für Besucher-Plus

Auf der Steinrinne in Bilzingsleben wurde in diesem Jahr die seit Eröffnung des Museums höchste Besucherzahl in einer Saison erzielt. Und das, obwohl es teilweise ähnlich extreme Wetterbedingungen wie 2018 gab, als die große Hitze die Bilanz getrübt hatte. Über diese erfreuliche Entwicklung informierte Enrico Brühl, wissenschaftlicher Leiter von Museum und Ausgrabungsstätte, zum Jahresende die Kreistagsmitglieder.

Dass zum ersten Mal die 6000er Besuchermarke überschritten wurde (im Vorjahr waren es 4505 Besucher gewesen), hat aus Sicht des Museumsleiters mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei Hauptgründe: zum einen die neue interaktive audiovisuelle Präsentation im Museum, und zum anderen die damit verbundene große Medienpräsenz. Lebenswelt vor 375.000 Jahren wird lebendig Denn seit Saisonstart 2019 wird mit Hilfe von 3D-Visualisierungen die Lebenswelt vor 375.000 Jahren auf der Steinrinne lebendig. Die Besucher erleben in Filmen den Homo erectus, den Mosbacher Löwen, das Waldnashorn und den eurasischen Waldelefanten. So kann sich der Laie viel besser vorstellen, wie der hochspezialisierte Großwildjäger damals am Rande des Wippertals lebte. Enrico Brühl führte 2019 viele Besucher durch die Ausstellungshalle. Foto: Jens König Ein besonders großes Plus bei den Besucherzahlen gab es in diesem Jahr bei den Erwachsenen, die eine Familienkarte kauften. Es waren 1490 Personen (2018: 924). Bei den bis zum 30.11.2019 gezählten 6094 Gästen lag der Anteil der Besucher als Familiengruppe bei 57 Prozent. Die eingenommenen Eintrittsgelder in Höhe von 16.828 Euro reichen aus, um die technischen Kosten des Museums zu decken, freut sich Enrico Brühl. Besucher aus der Region kommen ein zweites Mal Durch das neue audiovisuelle Angebot gelang es auch, zahlreiche Besucher aus dem näheren Umland zu einem erneuten Besuch auf der Steinrinne zu motivieren. Zudem habe es auch wieder viele ausländische Gäste gegeben – aus den USA, Kanada, Australien, Israel, Argentinien und zahlreichen europäischen Staaten. Wie schon in den Vorjahren wurde 2019 einiges getan, um die archäologische Grabungsstätte aufzuwerten und zu sichern. Im Spätsommer konnte das vom Freistaat Thüringen zu 100 Prozent geförderte Projekt zur verbesserten Drainage der Ausstellungshalle abgeschlossen werden. Da die Arbeiten kostengünstiger waren als erwartet, soll das nicht verbrauchte Geld für weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Museumsstruktur verwendet werden. Darüber gebe es gerade in Abstimmung mit dem Freistaat Gespräche mit der Landgemeinde Kindelbrück. Wege auf dem Gelände mit Naturholz eingefasst Nicht gepflasterte Wege auf dem Museumsgelände wurden in diesem Jahr mit Naturholz eingefasst, um ein Übergreifen des Pflanzenbewuchses zu verhindern und eine Erosion des Belags zu vermindern. Die Drainage der Ausstellungshalle wurde in diesem Jahr verbessert. Foto: Jens König Wie jedes Jahr gab es auch 2019 wieder eine Medaille der Steinrinne. Ihr Rückseitenmotiv wechselt jährlich. Im kommenden Jahr wird die im Bilzingslebener Fundmaterial nachgewiesene Höhlenhyäne darauf zu sehen sein. Und dies nicht ohne Grund: Ab der neuen Saison wird die Höhlenhyäne als fünfter Film das interaktive audiovisuelle System erweitern. Steinzeitgarten wird weiter aufgewertet Für den Betrieb und zur Besuchersteigerung auf der Steinrinne gibt es mehrere Kooperationen, so Enrico Brühl. Von großer Bedeutung sei zum Beispiel der Einsatz der GJS gGmbH Kölleda bei der Betreuung des Steinzeitgartens. Hervorzuheben sei dabei die besonders arbeitsintensive, im Vorjahr begonnene Aufwertung des Steinzeitgartens durch Wegebegrenzungen. Traditionen wie Fossilien-Präparationslehrgänge am Tag des Geotops und am Tag des offenen Denkmals sollen wie in diesem Jahr auch 2020 fortgesetzt werden, blickt der Museumsleiter voraus. Zum Saisonstart wird die Erweiterung der audio-visuellen Darstellung der Tierwelt von Bilzingsleben um die Höhlenhyäne und eventuell ein weiteres Tier übergeben. Zudem soll es dann auch möglich sein, die Texte auf Englisch zu hören. Ab der neuen Saison wird zudem eine modulare Videokabine zur Vorführung von Dokumentationen über Bilzingsleben und verwandte Themen zur Verfügung stehen.