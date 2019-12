Lebensfroh auch nach 78 Operationen

Sein größter Wunsch wird sich für Simon zu Weihnachten nicht erfüllen. Nach 78 Operationen hofft er, dass er irgendwann keine weiteren OPs mehr erleben muss. Mindestens eine steht im neuen Jahr für den 13-Jährigen aber im KMG-Klinikum Sömmerda noch an. Verbunden damit ist die Hoffnung, dass sich sein Wohlbefinden deutlich verbessern wird.

Simon Seyfarth ist ein etwas zurückhaltender, lebensfroher Jugendlicher. Ein typischer Teenager, der Sport über alles liebt. Fast täglich trainiert er Fußball und Leichtathletik. Im Moment muss er dabei allerdings vorsichtig sein. In seinen linken Arm wurden Ende Oktober im Sömmerdaer Krankenhaus drei Expander implantiert. In diese wird über ein Ventil wöchentlich Kochsalzlösung gefüllt, damit sie sich ausdehnen – und mit ihnen auch die Haut darüber wächst. Die neu entstandene Haut soll dann verpflanzt werden auf das Narbenfeld hinter Simons linken Ellenbogen.

Alles beginnt mit einer Krankheit als Kleinkind

Simon Seyfarth hat viele Narben an seinem Körper, sein linker Fuß ist amputiert. Eine Folge der Nachwirkungen einer Krankheit, die ihn mit 15 Monaten traf. Sein Vater erinnert sich noch genau an diesen Tag Anfang Dezember 2007. Die Familie wohnte damals in einem Reihenhaus in Markvippach.

Seine Frau rief Sven Seyfarth am späten Vormittag an. Der Junge fieberte hoch, die Temperatur ließ sich nicht senken. Er wollte nichts essen und nichts trinken. Die Eltern brachten Simon zum Notfalldienst ins Erfurter Klinikum. Dort wurde ein unerklärlicher Hautausschlag bei ihrem Sohn festgestellt, mit Verdacht auf eine Virusinfektion.

Überall lilablaue Flecken auf der Haut

Simon durfte erst mal wieder mit nach Hause, wachte aber nachts um 4 Uhr auf und schrie wie am Spieß, erzählt Sandra Seyfarth. Irgendetwas stimmt nicht, war den Eltern sofort klar. Auf der Haut von Simon hatten sich überall lilablaue Flecken gebildet. Sie fuhren wieder ins Krankenhaus, wo ihr Kind sofort auf die Intensivstation kam, Ärzte und Schwestern liefen hektisch herum. Die Eltern hörten das Wort Reanimation. Und sollten sich von ihrem Sohn verabschieden.

„Die Situation war extrem schwierig für uns“, sagt Sven Seyfarth. Meningokokken-Sepsis hieß die Diagnose. Simon wurde ins künstliche Koma gelegt. Es folgte eine emotionale Berg- und Tal-Fahrt. Am 23. Dezember gab es erstmals eine kleine Entwarnung: Er könnte es schaffen.

Der linke Fuß muss amputiert werden

Knapp ein Dreivierteljahr verbrachte der kleine Simon im Krankenhaus und bei der Reha. Durch die Sepsis gab es an peripheren Teilen seines Körpers Durchblutungsstörungen. Sein linker Fuß wurde schwarz. Neujahr fing es mit der Zehe an, dann starb immer mehr Gewebe ab. In acht Amputationsoperationen versuchten die Ärzte, so viel wie möglich von seinem Bein zu erhalten.

Auch die Haut an seinem linken Arm war nicht mehr ausreichend durchblutet. Mehrere Hauttransplantationen waren notwendig. Weil bei einem 15 Monate alten Kind wenig Hautfläche zur Verfügung steht und es an den Beinen ohnehin schon Schädigungen gab, wurde die oberste Schicht von Kopfhaut entnommen, maschinell durch kleine Einschnitte in eine Art „Netz“ bzw. sogenannte Spalthaut verwandelt und dadurch in der Fläche vergrößert. Die Haarpartikel in den tieferen Kopfhaut-Schichten blieben drin, deshalb hat Simon heute ganz normalen Haarwuchs.

Verhärtete Narben – neue Gefahr

Im Laufe der Jahre entstanden an den Stellen, auf die die Spalthaut damals transplantiert wurde, Narbenfelder, die zum Teil verhärteten. Über dem linken Ellenbogengelenk hat Simon ein besonders großes Feld von etwa 10 mal 12 Zentimeter. Er konnte seinen Arm nicht mehr richtig bewegen. Was für ihn als Linkshänder eine erhebliche Beeinträchtigung ist. Und was die Gefahr mit sich brachte, dass sein Gelenk sich verändern und geschädigt würde.

Auf der Suche nach einer optimalen Behandlungsmethode kam Familie Seyfarth auf Empfehlung der Uniklinik Jena mit den KMG-Kliniken und dem Leitenden Arzt im Bereich Handchirurgie der Thüringer KMG-Kliniken, Dr. Roman Slodicka, in Kontakt.

Technik kommt aus der plastischen Chirurgie

In der plastischen Chirurgie wird die Expander-Technik bereits seit 40 bis 50 Jahren angewandt und auch im Sömmerdaer Krankenhaus gab es bei Brust-Operationen durch Dr. Steffen Liebers bereits große Erfahrung mit dieser Methode, erläutert Dr. Slodicka. Er empfahl diesen Weg auch für Simon, weil er nicht nur funktionell, sondern auch ästhetisch gute Ergebnisse verspricht.

„Die implantierten Expander dehnen sich nach und nach aus und erreichen innerhalb von drei bis vier Wochen ihr Maximalvolumen. Zur Stabilisierung der neu entstandenen Haut wird dieser Zustand etwa vier Wochen beibehalten. Dann wird das Narbenareal über dem Ellenbogen entfernt und die gesunde Haut eingesetzt“, erläutert der Handchirurg.

Bald die 79. Operation

Für Simon wird dies die 79. Operation. Sie erfolgt wieder in Sömmerda. Auf der Kinder- und Jugendstation, wo Simon vom 28. bis 30. Oktober wegen des Expander-Einsetzens lag, erinnert man sich an den 13-Jährigen als unkomplizierten Patienten. „Wir kamen gut miteinander zurecht“, sagt Chefärztin Dr. Bettina Börner.

Sven Seyfarth lobt vor allem, dass der Patient im Sömmerdaer Krankenhaus immer im Mittelpunkt stehe, sich Zeit genommen werde, eine familiäre Atmosphäre zu schaffen. „Das ist genau das, was man sich als Patient wünscht. Der Weg ist ja schon schwer genug“, betont der 39-Jährige.

Jeden Monat mehrere Arztbesuche

Für Familie Seyfarth ist seit dem Dezember 2007 nichts mehr wie es war. Mehrere Arztbesuche sind bis heute jeden Monat zu bewältigen, unter anderem weil Simons Unterschenkel nicht mehr wachsen. Die berufliche Existenz des Vaters, ehemals Bauunternehmer, ging kaputt. Sie zogen 2008 nach Erfurt um. Weil sie die finanzielle Belastung von gut 1000 Euro im Monat nicht allein tragen können, haben sie in sozialen Netzwerken Spendenaktionen initiiert. Die Kosten für die Narbensalbe zum Beispiel, die Simon verträgt, werden von der Krankenkasse nicht übernommen.

Viele sportliche Erfolge

Doch die Familie nahm die Situation an, ist fröhlich – und noch enger zusammengerückt. Neben Simons älteren Geschwistern Francesca (23) und Leon (15) gehören inzwischen auch Pia (10), Marvin (9) und Josephin (6) dazu.

Simon hat viele sportliche Erfolge errungen, holte Medaillen bei den Paralympics, Jugend trainiert für Olympia. Er ist ein Kämpfer. Der schlimmste Albtraum für ihn wäre, wenn er keinen Sport mehr treiben könnte, sagt er. Einen Berufswunsch hat er auch schon: Er will Tischler werden.