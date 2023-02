Lebensgeschichten im Fokus

Kölleda. Kölledaer Stadtbibliothek lädt zur Buchlesung am 1. März, 19 Uhr, ein.

Fast vierzig Jahre nach dem bahnbrechenden Interview-Buch von Maxie Wanders „Guten Morgen, du Schöne“ befragten die Autorinnen Monika Stenzel und Ulrike Jackwerth ostdeutsche Großmütter, Töchter und Enkelinnen, wie sie heute ihr Leben meistern, was sie glücklich macht, was Heimat für sie bedeutet. Wie haben sie die umwälzenden gesellschaftlichen Veränderungen nach 1989 erlebt, wie sich in der „westlichen Realität“ zurechtgefunden? Und was bedeuten die gesellschaftlichen und biografischen Umbrüche für die nachfolgende Generation?

Zu einer Lesung aus ihrem Buch „He, du Glückliche! 29 Lebensgeschichten“ und anschließenden Gesprächen kommen die Autorinnen am Mittwoch, 1. März, um 19 Uhr in die Stadtbibliothek Kölleda. Zuhörer sind willkommen.