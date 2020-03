Leckere Puffer und der Traum vom Fliegen

Janic und Johannes aus der Achten haben den Dreh raus. Den, wie die Kartoffelpuffer gelingen. Sie waren im letzten Jahr schon dabei. Monique, Chantal und Maya aus der Siebten dagegen sind zum ersten Mal im Kartoffel-Team zum Tag der offenen Tür an der Jahn-Regelschule in Kölleda. Alina aus der Zehnten umkreist sie alle geschäftig. Den Hut haben aber Gerburg Unger und Simone Bock auf. Und das ganz kurzfristig. „Eine Kollegin ist krank geworden.

Überhaupt sind wir in der Werkenabteilung zurzeit ganz dünn besetzt“, sagt Bock. Aber eine Schulaktion ohne das stärkste Zugpferd?! „Das geht gar nicht“, unterstreicht Schulleiterin Gabriela Läufer und ist dankbar für die Einsatzbereitschaft ihrer Kolleginnen.

Zusammenhalt als das große Plus

„Das, der große Zusammenhalt, zeichnet uns hier überhaupt aus“, sagt sie. Das ist, in kompliziertem Umfeld, nicht einfach. Den Extra-Schnuppertag haben sie in Kölleda deshalb eingespart. „Wir haben ja nicht einmal eine Turnhalle, in der wir Bewegungsspiele oder so anbieten könnten“, spricht sie das Hauptproblem sofort an. Seit Jahr und Tag ist das jetzt so. „Sporttheorie – das geht ja auch schon mal, aber doch nicht über Jahre“, sagt sie. Auch personell gibt es Sorgen. „Die Kollegen in den Fächern, die wir bräuchten, kriegen wir nicht“, befürchtet sie.

Erfolgreiche und einsatzbereite Schüler

Umso mehr machen sie jüngste Erfolge ihrer Schüler stolz. „Es gibt wirklich ganz viele richtig nette und freundliche. Sehr positiv habe sich zudem die Schulsozialarbeit entwickelt.

K̈Shahed Basher und ihre Mutter Viyan Abdulrahman bereiteten ein herzhaftes Reisgerich zu.

Derweil versuchen Leann, Lucy und Lara aus der 7. Klasse ihr Lampenfieber in den Griff zu bekommen. „Wir haben Spaß am Schauspielern“, erklärt Lucy. Sie zeigen in drei Aufführungen den „Traum vom Fliegen“.