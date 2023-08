Lehrstellensuche in Sömmerda: Aktionstag der Arbeitsagentur

Landkreis. Ein Beratungsangebot für junge Leute im Kreis Sömmerda, die einen Ausbildungsplatz brauchen, macht die Agentur für Arbeit Thüringen Mitte.

Die Arbeitsagentur Thüringen Mitte führt gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer am Donnerstag, 24. August 2023, eine Last-Minute-Ausbildungsaktion durch. Darauf weist Anke Klein, Sprecherin der Agentur, hin. Junge Menschen, die noch in diesem Jahr eine berufliche Ausbildung beginnen wollen, könnten sich persönlich beraten, ihre Ausbildungswünsche sowie Alternativen besprechen und sich zu offenen Ausbildungsstellen informieren lassen.

Sprechtag überall,Messe in Gotha

Von 9 bis 17 Uhr können die Jugendlichen am Aktionstag einfach, ohne Termin, in die Arbeitsagentur-Filialen in Sömmerda, Apolda, Arnstadt, Erfurt, Ilmenau oder Weimar kommen.

In der Agentur für Arbeit Gotha können Interessierte von 14 bis 17 Uhr zu einer Last-Minute-Messe kommen und so direkt mit Unternehmen, die noch auf der Suche nach Lehrlingen sind, sprechen. Klein: „Wer die Messe besucht, sollte unbedingt seine Bewerbungsunterlagen mitbringen, um sich bei den Betrieben direkt vorzustellen.“ Die Messe findet im Haus B, 2. Etage, Schöne Aussicht 5, 99867 Gotha statt.

„Aktuell sind uns in Mittelthüringen noch über 2000 freie Ausbildungsstellen gemeldet. Egal ob in technischen Berufen, Handwerk, Büro, Verkauf oder Gastronomie, es gibt viele Möglichkeiten, um noch in diesem Jahr in die Ausbildung zu starten“, empfiehlt Agenturleiterin Irena Michel allen Jugendlichen, die noch auf Ausbildungsplatzsuche sind, den Beratungstag oder die Messe in Gotha zu nutzen.

Darüber hinaus ist die Berufsberatungshotline geschaltet, um sich zur Berufswahl, zu Ausbildungs- und Studiensuche zu informieren.

Kontakt: Telefon: 0361/3022430 oder Mail an: Thueringen-Mitte.Berufsberatung@arbeitsagentur.de