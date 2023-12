Lenkert mit Sprechstunde

Sömmerda. Fragen, Kritik und Anregungen sind willkommen.

Am Dienstag, 5. Dezember, hält der Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert (Linke telefonisch Sprechstunde. Von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr ist er unter der Nummer 03634/621367 zu erreichen. Lenkert: „Das Jahr 2023 wird politisch brisant enden. Viele stellen sich zurecht die Frage, wie es angesichts des Haushaltschaos in Berlin mit der Bundesrepublik weitergehen soll. Oder wie sie aufgrund der auslaufenden Energiepreisbremse und der Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes auf Gas und Fernwärme in Zukunft noch genügend Geld zum Heizen haben soll?“ Lenkert spricht sich für eine solide Finanzplanung, bei der die soziale Absicherung der Bürger Priorität hat, aus. Wie sich das genau ausgestalten ließe, könnte am Telefon erörtert werden.