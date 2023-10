Lesecafé Sömmerda: Vom Kampf gegen Depressionen

Sömmerda. Sven Finster verlor seine Frau im Kampf gegen Depressionen, nun engagiert er sich für Aufklärung zu psychischen Erkrankungen.

„Reden ist Gold – Stark gegen Depressionen“. Zu diesem Thema lädt die Stadt- und Kreisbibliothek am Sonntag, 15. Oktober, zu einem Gespräch mit Sven Finster ein. Ab 17 Uhr erzählt er im Lesecafé im Dreyse-Haus von seinen Erfahrungen als Angehöriger einer psychisch kranken Person sowie seinem Spendenmarsch für die Deutsche Depressionshilfe.

Sven Finster verlor vor vier Jahren seine Frau im Kampf gegen eine schwere Depression. Seitdem engagiert er sich für Suizidprävention und Aufklärung zu psychischen Erkrankungen, da weiterhin zu viel Unwissen und gesellschaftliche Vorurteile existieren.

Sein Spendenmarsch von 220 Kilometern startete am 22. September in Sömmerda und führte nach Leipzig, wo er 5000 Euro aus verschiedenen Aktionen an die Stiftung Deutsche Depressionshilfe übergab. Eine wichtige Etappe auf dem Marsch war der letzte Aufenthaltsort seiner Frau in Nordhausen.

Im Lesecafé wird er von seinem Marsch erzählen und einige Bilder und Eindrücke teilen. Denn das Thema psychische Erkrankungen sei immer noch mit Hemmungen behaftet und Schweigen könne im schlimmsten Fall tödliche Folgen haben. Daher ist der Abend als offenes Gespräch gestaltet. Der Eintritt ist frei.