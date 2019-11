Sömmerda SömmerdaKriminalhauptkommissarin a. D. Kerstin Kämmerer will am Donnerstag für einen spannenden Abend im Dreyse-Haus sorgen: In der Stadt- und Kreisbibliothek liest sie aus ihrem Buch „Ich töte, was ich ...

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lesung aus echten Fällen

Kriminalhauptkommissarin a. D. Kerstin Kämmerer will am Donnerstag für einen spannenden Abend im Dreyse-Haus sorgen: In der Stadt- und Kreisbibliothek liest sie aus ihrem Buch „Ich töte, was ich liebe“. Dabei stehen Fälle im Mittelpunkt, in denen sie in ihrer Dienstzeit selbst ermittelt hat. Dabei taucht sie tief in die Seelen von Opfer und Täter ein.

Karten zur Lesung und Buchvorstellung sind in der Bibliothek im Dreyse-Haus zu 7 Euro erhältlich.

14.11., 19.30 Uhr, Dreyse-Haus