Leubingen: Feuer im Bahnwärterhaus

Am Sonntag teilten Anwohner kurz nach 1 Uhr nachts mit, dass in Leubingen in der Straße nach Kölleda ein Einfamilienhaus in Brand geraten sei. Wie Stadtbrandmeister Stefan Schönfeld sagte, handelte es sich um das unbewohnte Bahnwärterhäuschen, wo ein Anbau und der Dachstuhl brannten. Durch den Einsatz der Feuerwehren Leubingen, Wenigensömmern, Sömmerda, Frohndorf und Orlishausen konnte ein Vollbrand des Gebäudes verhindert werden. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 03634/33 60.