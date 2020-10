Leubingen: Kindergarten nach Corona-Fall geschlossen

Nachdem eine im Leubinger Kindergarten „Bummi“ tätige Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet wurde, wurden alle Mitarbeiter und Kinder, die mit der betroffenen Erzieherin Kontakt hatten oder bei denen ein Kontakt nicht sicher auszuschließen ist, unter häusliche Quarantäne gestellt. Dies bestätigte das Landratsamt.

Die Einrichtung in dem Sömmerdaer Ortsteil war über die Infektion einer Erzieherin informiert worden, und man habe sofort alle notwendigen Schritte in die Wege geleitet, sagte der 1. Beigeordnete Christian Karl (CDU), der den derzeit im Urlaub befindlichen Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) vertritt. Er selbst sei am späten Donnerstagabend unterrichtet worden und habe in sehr guter Zusammenarbeit mit der Verwaltung und der Kindergartenleitung das weitere Vorgehen besprochen, so Karl.

Die Leiterin der Einrichtung habe noch am Abend mit Mitarbeitern und Eltern Kontakt aufgenommen und sie darüber informiert, dass die Stadt Sömmerda als Träger den Kindergarten am Freitag schließe, um weitere Infektionswege zu verhindern. Betroffen seien 52 Kinder und 12 Erzieherinnen, so der 1. Beigeordnete. Eine Erzieherin befand sich im Urlaub und werde ab Montag zunächst in einer anderen städtischen Kindereinrichtung eingesetzt. Die Schließung des Kindergartens „Bummi“ wird voraussichtlich bis zum 21. Oktober dauern.

Alle in Quarantäne befindlichen Personen sollen nun zeitnah getestet werden, kündigte das Landratsamt an.

Die Stadtverwaltung Sömmerda selbst ist von einem weiteren Corona-Fall betroffen. Deshalb wurden auch das Bau- und Umweltamt sowie die im gleichen Gebäude befindliche Tourist-Information vorsorglich vorübergehend geschlossen, heißt es aus dem Rathaus. Weitere Maßnahmen oblägen laut Zweiter Thüringer Verordnung über grundlegende Infektionsschutzregeln zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 dem Gesundheitsamt des Landratsamtes. Die Stadtverwaltung bleibe in intensivem Kontakt mit der Behörde.

Am Montag früh werde auch besprochen, in welcher Form die Betreuung einiger Kinder organisiert werden kann, die nicht direkt von der Quarantäne-Regelung in Leubingen betroffen seien, sagte Christian Karl. Außerdem werde geprüft, ob die Tourist-Information kurzfristig wieder geöffnet werden könne.

Da man umgehend reagiert, schnell und unaufgeregt gehandelt habe, sei er optimistisch, dass sich aus den beiden Fällen heraus kein weiteres Infektionsaufkommen entwickle, so Karl. Allerdings müsse man auch angesichts der bundesweiten Situation davon ausgehen, dass in den kommenden Wochen noch mehr Fälle auftreten werden und das Thema aufmerksam im Blick behalten.

Insgesamt wurden dem Gesundheitsamt Sömmerda am 8. Oktober sieben Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit gibt es im Landkreis Sömmerda aktuell 12 aktive Covid-19-Fälle. Die Neuinfektionen stehen teilweise in Zusammenhang mit Reiserückkehrern aus Risikogebieten, teilte das Landratsamt mit.