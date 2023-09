Leubingen: Kuchen und Konzert am Tag des offenen Denkmals

Leubingen. Am Denkmaltag am Sonntag bieten die Leubingener so einiges auf, etwa ein besonderes Konzert.

Am bundesweiten Denkmaltag am 10. September öffnen die Heimatfreunde Leubingen die Türen der Heimatstube für Besucher. Ab 11 Uhr können die einzelnen Ausstellungen im ehemaligen Pfarrhaus besichtigt werden. Für das leibliche Wohl sind Kaffee und hausgebackener Kuchen versprochen. Um 17 Uhr beginnt in der Petrikirche nebenan ein Konzert mit der Band Schüller. Karten dafür gibt es auch in der Heimatstube.