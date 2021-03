Leubingen. Die Tank- und Rastanlage an der Autobahn 71 bei Leubingen geht am 30. März in Betrieb. Gefeiert wird erst im Sommer.

Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit wird die Tank- und Rastanlage Leubinger Fürstenhügel an der Bundesautobahn A 71 nun am 30. März eröffnet. An dem Tag werden die Tankanlagen, die Toiletten, der Shop und der Ausschankbereich zwischen 14 und 16 Uhr in Betrieb genommen. Das alles passiert ohne großes Tamtam, die feierliche Eröffnung ist erst für den Sommer geplant. Die Gastronomie bleibt coronabedingt vorerst ohnehin geschlossen.